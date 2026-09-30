תגובה ראשונה במערכת הפוליטית לדרמה בטיסת "פליי דובאי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב כעת (רביעי) לדרמה בטיסת "פליי דובאי" מאיחוד האמירויות לישראל, שביצעה נחיתת חירום בסעודיה אחרי שהנוסעים והצוות השתלטו על הטיסה - זאת לאחר שטייס המשנה תקף את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס.
"מדינת ישראל חייבת להתייחס אל הכוונה ולא אל התוצאות" אמר סמוטריץ'. "מי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים צריך לשלם כאילו הוא רצח. הוא וכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו".
"מזמור לתודה לריבונו של עולם על נס ההצלה הגדול" הוסיף. "אבל חובתנו - ארדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם".
סמוטריץ' מטיף על כוונות מחוץ לארץ בזמן שבבית הוא מטפח מיליציות. כבר ראינו בהיסטוריה איך חורבן הבית התחיל מזלזול בחוק ובחיי לוחמים