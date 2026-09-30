אילה חסון תופסת את הראש: ״זה נורא; סכנה אמיתית״

אילה חסון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏המגישה אילה חסון התייחסה היום (רביעי) לתקרית הדרמטית שמסתמנת כניסיון פיגוע, על ידי ריסוק המטוס ועליו 100 ישראלים וכתבה: ״מכל הדרמה המטורפת הזו בשמיים.

כשמסתמן שזו הייתה פעולת טרור, אני חושבת על הנוסעים, רבים מאיתנו חוו כיסי אוויר בטיסה, זה נורא, אז לחשוב על צניחה מגובה טיסה כ34,אלף רגל ל16000 רגל בדקה זה אם כל הכיסים האוויריים , סכנה אמיתית ופחד״. נזכיר כי בטיסה מאבו דאבי לישראל, התחוללה סערה לאחר שהמטוס הוסט מכיוון ישראל לסעודה. מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.

לפי הדיווחים, טייס המשנה החשוד הוא ממוצא עומאני, בעוד שהטייס השני היה מאיחוד האמירויות. עוד דווח כי על המטוס היה צוות נוסף של טייסים, שנסעו כאזרחים כחלק מתרגולת שגרתית - והם אלו שהשתלטו על המטוס וייצבו אותו. לאחר שהמטוס ביצע נחתת חירום בסעודיה, טייס המשנה הועבר לחקירת הסעודים - כשגורמי ביון ישראליים מעורבים בחקירה גם כן.

בכיר ישראלי טוען כי "נמנע אסון כבד ביותר. טייס המשנה נחקר כעת, גוברות האינדיקציות כי רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים". עוד נמסר מהבכיר כי "טייס אחד דקר את השני ומנסה לעשות 9/11. או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס מתחיל בצלילה. יש שם עוד צוות של טייסים שמשתלטים על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי".