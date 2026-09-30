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תיעוד דרמטי מהמטוס: "מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה" | צפו

תיעוד דרמטי מטיסת "פליי דובאי" הציג נוסע ישראלי שהיה שותף להשתלטות על המטוס, כשהוא מתאר את רגעי האימה: "כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה"

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תיעוד המטוס (מתוך הטלגרם של עמית סגל)

תיעוד חדש שפורסם כעת (רביעי) מתעד את אחד הנוסעים הישראלים בטיסה של "פליי דובאי", דקות ספורות לפני נחיתת החירום בעיר טאבוק שבסעודיה. בסרטון הנוסע הישראלי נראה כשהוא פצוע ומדמם לאורך פניו, מתאר את רגעי האימה - וקורא לעזרה.

צפו בתיעוד הדרמטי:

תיעוד רגעי האימה במטוס

"אנחנו נמצאים פה, במהלך חטיפה של מטוס" הנוסע אמר. "כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה".

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הנוסע המשיך ופנה לציבור: "כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו נוחתים בטאבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה".

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