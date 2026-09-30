לא מוותרים על אבא: האם הרמנו ידיים מוקדם מדי?

מפגש מקרי עם חבר שסיפר לי על אביו, המתמודד עם דמנציה, ועל הדרך הארוכה שהוא עושה איתו כמעט מדי יום לטיפול – הותיר אותי עם שאלה שחורגת הרבה מעבר לרפואה: האם לעיתים אנחנו ממהרים להשלים עם הירידה של הורינו, רק משום שהזקנה מספקת לנו הסבר נוח?

השבוע פגשתי חבר יקר – ניר קוניק. רבים מכירים אותו כ"ד"ר פשטות", בעקבות הספר המצוין שכתב הנושא את השם הזה. הוא גם יזם ואיש עסקים מצליח; אדם שחי בקצב גבוה ושגרת יומו רחוקה מלהיות פנויה. אולי דווקא בשל כך, משהו במה שסיפר לי בהמשך השיחה תפס אותי במיוחד.

השיחה בינינו התגלגלה, כמעט במקרה, לאביו – אדם מבוגר המתמודד עם דמנציה. ניר סיפר שהוא מלווה אותו כמעט מדי יום לטיפולים בתא לחץ בבית החולים שמיר (אסף הרופא), ושמבחינתו הוא רואה שינוי ושיפור בתפקוד ובאיכות החיים. הסיפור סיקרן אותי מבחינה רפואית, אך נותר איתי דווקא מסיבה אחרת. לא תא הלחץ העסיק אותי, אלא הדרך אליו.

חשבתי על יזם ואיש עסקים מצליח, שמפנה שוב ושוב זמן מתוך לוח הזמנים העמוס שלו, מכניס את אביו לרכב, נוסע איתו לבית החולים, ממתין, מחזיר, וביום למחרת מתחיל מחדש. יש במראה הזה משהו שנוגע בנקודה שאיננו מרבים לדבר עליה.

אנחנו יודעים להילחם על הצעירים שלנו. כשילד חולה, או כשאדם צעיר מקבל אבחנה קשה, כמעט אין גבול למה שמשפחה מוכנה לעשות: מחפשים את המומחה הנכון, מתייעצים, מבקשים חוות דעת נוספת, קוראים, בודקים, נוסעים, מפעילים קשרים – ולא מקבלים בקלות את המילים "אין מה לעשות".

אבל כשמדובר באדם מבוגר, השפה משתנה. פתאום אנחנו שומעים הרבה יותר את הביטוי "זה הגיל". ההליכה נעשית קשה יותר, הזיכרון נחלש, היד רועדת, הכאב הופך לחלק מהשגרה – ואנחנו מסבירים לעצמנו שזהו טבעו של עולם.

ובמידה רבה, זה נכון. הזקנה אינה מחלה, ולא כל תהליך שמגיע איתה ניתן לעצירה. יש מחלות שאין להן ריפוי, יש מגבלות שהרפואה יודעת להקל עליהן אך לא לבטלן, ויש רגעים שבהם גם הרופא הטוב בעולם ייאלץ לומר ביושר שהאפשרויות מוגבלות.

אבל בין קבלה מפוכחת של המציאות לבין ויתור מוקדם עובר קו דק מאוד – ולעיתים איננו שמים לב שחצינו אותו.