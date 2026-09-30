יש רגעים שבהם החיים סוגרים מעגל בצורה מושלמת. אמיר בנאי, השחקן והרקדן שזכה לאחרונה ב"רוקדים עם כוכבים" יחד עם הרקדנית רומי נוף, חווה בימים אלה בדיוק רגע כזה. לאחר שפורסם כי הוא לוהק לתפקיד פיטר פן במחזמר לחנוכה בבימויו של חנוך רוזן – כדאבל של לי בירן בחלק מההצגות – שיתף בנאי תמונה נוסטלגית שעוררה סערה ברשת.
בתמונה התמימה מן העבר נראה בנאי כילד צעיר לצד לי בירן, שגילם כבר אז את דמותו האגדית של פיטר פן. בנאי ליווה את הפוסט באינסטגרם בטקסט מרגש ומשעשע כאחד: "רציתי לכתוב אמיר בן ה-10 היה משתגע, אבל גם אמיר בן ה-22 משתגע".
מהילד בקהל לכוכב על הבמה
המחזמר "פיטר פן" חזר לבמות השנה אחרי יותר מ-35 שנים מההפקה המקורית של 1988. חנוך רוזן, שגילם אז את פיטר פן, הוא זה שמביים את הגרסה החדשה – וכך סוגר גם הוא מעגל אישי. בהפקה הנוכחית מככבים לי בירן בתפקיד הראשי, משי קליינשטיין כוונדי, וששון גבאי שחוזר לגלם את קפטן הוק – אותו תפקיד שגילם בהפקה המקורית.
אמיר בנאי, בנה של השחקנית אורנה בנאי ואחיינם של מאיר ואביתר בנאי, ייכנס לנעליו של בירן בחלק מההצגות. עבורו, מדובר בהזדמנות לא רק מקצועית אלא גם רגשית – לעמוד על אותה במה שבה התפעל כילד, ולגלם את הדמות שהשפיעה עליו כל כך.
תקופה עמוסה במיוחד
תפקיד זה מסמן תקופה עמוסה במיוחד עבור הכוכב הצעיר. במקביל להשתתפותו ב"פיטר פן", הוא צפוי לראשונה לככב גם על במת הפסטיגל בחג הקרוב. מדובר בשני פרויקטים גדולים שמתקיימים במקביל – אתגר לא פשוט, אך גם הזדמנות נדירה להוכיח את עצמו בשני הבמות המרכזיות של עולם הבידור הישראלי.
המחווה הנוסטלגית שפרסם בנאי עוררה סערה ברשת וזכתה לתגובות חמות מכוכבים רבים. בין המגיבים בלטו אליאנה תדהר שכתבה "נו די זה לא אמיתי", לי בירן עצמו שהגיב ב"אוהב", וכן טל מוסרי, נעם קליינשטיין, מיכל ינאי ועוד. התגובות שיקפו את הרגש שהתמונה עוררה – רגע של סגירת מעגל שנוגע ללב.
משפחת בנאי על הבמות
משפחת בנאי רגילה לכבוש את הבמות הישראליות, אך בתקופה האחרונה היא השתלטה גם על תוכניות הריאליטי. רק לפני מספר שבועות זכתה המשפחה בשני ניצחונות בתוכניות שונות: אורי ואנה בנאי ב"פאוור קאפל", ואמיר ורומי נוף ב"רוקדים עם כוכבים". אמיר שיתף בעבר כי הוא גאה בשם המשפחה, ובראיון לסרוגים אמר: "אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה. וזה משהו שאני אוהב".
המחזמר "פיטר פן" יעלה במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב בחנוכה הקרובה, ויביא לדור חדש של ילדים את הסיפור והשירים האהובים שכתב אורי פסטר לצד המוזיקה של אילן גלבוע. עבור אמיר בנאי, זו הזדמנות להיות חלק מאותו קסם שהוא חווה כילד – הפעם מהצד השני של הבמה.