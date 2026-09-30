( חשבון האינסטגרם של אמיר בנאי )

יש רגעים שבהם החיים סוגרים מעגל בצורה מושלמת. אמיר בנאי, השחקן והרקדן שזכה לאחרונה ב"רוקדים עם כוכבים" יחד עם הרקדנית רומי נוף, חווה בימים אלה בדיוק רגע כזה. לאחר שפורסם כי הוא לוהק לתפקיד פיטר פן במחזמר לחנוכה בבימויו של חנוך רוזן – כדאבל של לי בירן בחלק מההצגות – שיתף בנאי תמונה נוסטלגית שעוררה סערה ברשת.

בתמונה התמימה מן העבר נראה בנאי כילד צעיר לצד לי בירן, שגילם כבר אז את דמותו האגדית של פיטר פן. בנאי ליווה את הפוסט באינסטגרם בטקסט מרגש ומשעשע כאחד: "רציתי לכתוב אמיר בן ה-10 היה משתגע, אבל גם אמיר בן ה-22 משתגע".

אמיר בנאי ( שי פרנקו )