צפו בתיעוד: הנוסעים הישראלים נחתו בסעודיה בשירת "עוד אבינו חי"

תיעוד מרגעי הנחיתה ( צילום מסך )

הדרמה בשמיים: בתיעוד חדש שפורסם כעת (רביעי) מהמטוס של "פליי דובאי" נראו רגעי נחיתת החירום בסעודיה, זאת אחרי שאנשי צוות ונוסעים הצליחו להשתלט על המטוס ולעצור את טייס המשנה שתקף את הטייס הראשי. בסרטון נראו הנוסעים הישראלים נוחתים כשהם מוחאים כפיים ושרים "עוד אבינו חי". צפו בתיעוד:

כאמור, מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.

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לפי הדיווחים, טייס המשנה החשוד הוא ממוצא עומאני, בעוד שהטייס השני היה מאיחוד האמירויות. עוד דווח כי על המטוס היה צוות נוסף של טייסים, שנסעו כאזרחים כחלק מתרגולת שגרתית - והם אלו שהשתלטו על המטוס וייצבו אותו. לאחר שהמטוס ביצע נחתת חירום בסעודיה, טייס המשנה הועבר לחקירת הסעודים - כשגורמי ביון ישראליים מעורבים בחקירה גם כן.

בכיר ישראלי טוען כי "נמנע אסון כבד ביותר. טייס המשנה נחקר כעת, גוברות האינדיקציות כי רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים". עוד נמסר מהבכיר כי "טייס אחד דקר את השני ומנסה לעשות 9/11. או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס מתחיל בצלילה. יש שם עוד צוות של טייסים שמשתלטים על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי".