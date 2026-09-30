ממוצא עומאני: זה הטייס שניסה לרסק את המטוס של "פליי דובאי"

אילוסטרציה ( אלכסנדר זימובסקויי\שאטרסטוק )

עם התקדמות בדיקת האירוע הדרמטי שהתרחש הבוקר (רביעי) בטיסת "פליי דובאי" לישראל, פורסמו כעת פרטים חדשים על טייס המשנה שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס תוך כדי הטיסה.

לפי הדיווחים, טייס המשנה החשוד הוא ממוצא עומאני, בעוד שהטייס השני היה מאיחוד האמירויות. עוד דווח כי על המטוס היה צוות נוסף של טייסים, שנסעו כאזרחים כחלק מתרגולת שגרתית - והם אלו שהשתלטו על המטוס וייצבו אותו. לאחר שהמטוס ביצע נחתת חירום בסעודיה, טייס המשנה הועבר לחקירת הסעודים - כשגורמי ביון ישראליים מעורבים בחקירה גם כן.

נוסע מגואל בדם במטוס שהיה חשש לחטיפתו ( מתוך הטלגרם של עמית סגל )

כאמור, מבדיקה ראשונית עולה חשד לכך שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי. על פי הדיווחים, טייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל.

בכיר ישראלי טוען כי "נמנע אסון כבד ביותר. טייס המשנה נחקר כעת, גוברות האינדיקציות כי רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים". עוד נמסר מהבכיר כי "טייס אחד דקר את השני ומנסה לעשות 9/11. או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס מתחיל בצלילה. יש שם עוד צוות של טייסים שמשתלטים על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי".