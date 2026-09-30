בעיצומו של החג: השרים נדרשים לאשר גיוס של מאות אלפי מילואימניקים

עוד צווי מילואים בדרך ( צפריר אביוב/פלאש90 )

בעיצומו של חג הסוכות, ועל רקע המתיחות הביטחונית של הימים האחרונים, חברי הממשלה התבקשו הבוקר (רביעי) לאשר בדחיפות באמצעות קבוצת וואטסאפ ייעודית שתי החלטות ביטחוניות שמביא שר הביטחון ישראל כ"ץ.

במכתב שהפיץ מזכיר הממשלה יוסי פוקס לחברי הממשלה, תחת הכותרת "דחוף!", נכתב כי מצורפות שתי הצעות להחלטה וכי השרים מתבקשים לאשר אותן "בהקדם האפשרי לקבוצת הוואטסאפ הייעודית".

המכתב שהופץ לשרים ( סרוגים )

ההחלטה המרכזית מבקשת להאריך בחודשיים נוספים, עד 30 בנובמבר, את המסגרת המאפשרת הוצאת צווי 8. על פי ההצעה, ניתן יהיה לבצע עד 200 אלף קריאות לשירות מילואים בתקופה זו. מדובר בצמצום לעומת המסגרת הקיימת, שאפשרה עד 240 אלף קריאות ומסתיימת היום. יודגש כי אין מדובר ב-200 אלף חיילים שיהיו מגויסים במקביל, אלא במספר המרבי של קריאות שניתן לבצע מכוח הצו. המשאל הדחוף מגיע בשעה שבמערכת הביטחון נרשמת דריכות מוגברת. הבוקר פורסם כי הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית, שהיה אמור להתקיים בעוד כשבוע וחצי, על רקע המצב הביטחוני והעלאת הכוננות. לפי הדיווח, גורם בכיר בצה"ל הסביר: "אי אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל".

רק אמש נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני חריג, לאחר שנתניהו הזהיר כי קיימים סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף את ישראל לקראת הבחירות. בלשכת ראש הממשלה מסרו לאחר הפגישה כי בסקירה הוצגו ללפיד "התרעות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות".

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עם זאת, אין במסמכי המשאל שהועבר לשרים קביעה כי הארכת צווי 8 נובעת מההתרעה החדשה או מהאירועים של היממה האחרונה. ההצעה הוכנה כבר ב-29 בספטמבר, והמסגרת הנוכחית ממילא פוקעת היום. בדברי ההסבר מנמקת מערכת הביטחון את ההארכה ב"התמשכות האיומים השונים", בפעילות צה"ל בגזרות השונות ובהמשך הצורך המבצעי.

מאחורי ההחלטה עומד גם מחיר כלכלי משמעותי. במסמכי הממשלה נכתב כי עלות ימי המילואים בצווי 8 בין ינואר לאוגוסט השנה עמדה על 26.7 מיליארד שקל, וכי אם היקף השירות בחודשיים הקרובים יהיה דומה לממוצע מתחילת השנה – עלות ההארכה צפויה להגיע לכ־6.6 מיליארד שקל נוספים.

במקביל, מתבקשים השרים לאשר גם הארכה עד סוף נובמבר של ההכרזה המאפשרת הפעלת הוראות מיוחדות בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. גם הצעה זו הוגשה לאישור במסגרת אותו משאל דחוף.