בפתח צעדת השומרון: תפילת הלל המונית ביישוב החדש

אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ התאספו הבוקר (רביעי) לקראת צעדת השומרון בצפון השומרון. בפתח האירוע התקיימה תפילת הלל חגיגית שפתחה את אירועי צעדת השומרון של חול המועד סוכות.

בשעה 11:00 יצאה לדרך צעדת השומרון מגנים לכדים, שני היישובים שהוחרבו במסגרת תוכנית ההתנתקות והוקמו השנה מחדש. בצעדה צפויים להשתתף שרים, חברי כנסת, רבנים ואישי ציבור לצד אלפי משפחות מכל רחבי הארץ.

הצועדים יעברו מגנים לכדים, בלב האזור שממנו נעקרו ארבעת יישובי צפון השומרון לפני 21 שנה ושבו מתחדשת כיום ההתיישבות.

בשעה 13:00 צפויים הצועדים להגיע לכדים, שם תתקיים עצרת בהשתתפות אישי הציבור ומופע של הזמר ביני לנדאו, שיארח את הזמר שיר דוד גדסי.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "האלפים שהגיעו לכאן הבוקר מוכיחים שעם ישראל לא וויתר על צפון השומרון. החזרה לגנים ולכדים היא סיפור של עם שלם שמתחבר מחדש לחבל ארץ שנעקרנו ממנו. היום עם ישראל מגיע לכאן, צועד איתנו והופך להיות חלק מתנופת החזרה לצפון השומרון. אנחנו מתקנים יחד עוול היסטורי ובונים כאן עתיד. החזון שלנו הוא לראות את צפון השומרון פורח מחדש, עם אלפי משפחות, יישובים משגשגים וחיים מלאים. עם ישראל איתנו, והיום רואים את זה בעיניים - עם ישראל חי וחוזר לעצמו".

צעדת השומרון היא אירוע השיא של אירועי חול המועד סוכות בשומרון. עם סיום המסלול בכדים תתקיים עצרת חגיגית ולאחריה המופע המרכזי. הצעדה והדרך מאובטחות באופן מלא על ידי כוחות צה"ל. חנייה מסודרת למגיעים הוכשרה בצומת גנים, ומשם מופעלים שאטלים לרווחת המשתתפים. ההגעה לאזור דרך מעבר גלבוע.