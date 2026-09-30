בכיר ישראלי: "הטייס תכנן לבצע פיגוע כמו ב-11/9"

דרמה בשחקים: אחרי אנחת הרווחה שנשמעה כאשר נודע כי המטוס ועליו כ-170 ישראלים לא נחטף, נבדק חשד שהטייס ניסה להתאבד ולרסק איתו את המטוס, ובישראל מעריכים כי יתכן שמדובר באירוע טרור אמיתי.

מסתמן שטייס המשנה החל לדקור פעמים רבות את הטייס הראשי. ברגע שהחל האירוע, אנשי צוות ונוסעים רבים הצליחו לפרוץ את דלת הקוקפיט ולהשתלט על המחבל. בכיר ישראלי טוען כי "נמנע אסון כבד ביותר. טייס המשנה נחקר כעת, גוברות האינדיקציות כי רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים".

עוד נמסר מהבכיר כי "טייס אחד דקר את השני ומנסה לעשות 9/11. או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס מתחיל בצלילה. יש שם עוד צוות של טייסים שמשתלטים על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי".

הנוסעים הישראלים ממתינים בשטח סעודיה למטוס חלופי. חלקם עם חולצות מוכתמות בדם, לאחר שסייעו להשתלט על הכאוס שהיה בתוך המטוס.

מרים שהייתה על טיסת פליי דובאי סיפרה: ״שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר. הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'".

בראיון שהעניקה ל-I24NEWS סיפרה: "היו פה רופא ואחות שנתנו טיפול ראשוני לטייס. הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום. היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

מחברת התעופה נמסר בתגובה: "flydubai מאשרת כי טיסה FZ1073, שהופעלה מדובאי (DXB) לנמל התעופה בן גוריון (TLV) ב־30 בספטמבר, חוותה תקרית במהלך הטיסה. מטוס נחת בשלום בנמל התעופה טבוק (TUU), וכל הנוסעים בטוחים ונוכחים. בטיחותם ורווחתם של הנוסעים ושל אנשי הצוות נותרו בראש סדר העדיפויות שלנו. הצוותים שלנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות. עדכונים נוספים יימסרו ככל שיתקבלו פרטים מאומתים נוספים".