חשש לחטיפת המטוס: בישראל לא מצליחים ליצור קשר עם הטייס

חשש לחטיפה: טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב הסתובבה הבוקר (רביעי) מעל שמי ירדן לסעודיה, לאחר מכן המטוס הפעיל קוד חירום ושידר מצוקה.

נדגיש שלעיתים רבות מדובר בטעות, אלא שנכון לעכשיו המטוס לא יצר קשר לעדכן שמדובר בטעות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ נמצאים בהתייעצות חירום עם צמרת מערכת הביטחון בעקבות האירוע הדרמטי. בישראל לא מצליחים ליצור קשר עם הטייס.

במערכת הבטחון מעריכים שהמטוס ינחת בסעודיה, וכרגע כל הכיוונים נבדקים - מאירוע בטחוני של חטיפה ועד אירוע רפואי או אחר שמחייב נחיתת חירום.