פרופ׳ כהן אליה בטוח: ״זה הדבר שיכריע את הבחירות הקרובות״

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (רביעי) לטענות נגד ראש הממשלה נתניהו, לפיהן הוא קיבל אזהרות קודם טבח ה-7 באוקטובר, אך לא העביר אותן הלאה.

לטענתו, מדובר בקמפיין שנועד לפגוע בנתניהו, אך הוא לא עובד. בדבריו כתב כהן: ״קמפיין ההשפעה לא עובד. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מתחולל בישראל ובעולם קמפיין השפעה שנועד להשפיע על תוצאות הבחירות הקרובות, ועניינו: נתניהו ידע על הטבח הצפוי ולא עשה מאומה כדי למנוע זאת. ‏אז בוא נבדוק מה יש למחקר לומר על קמפייני השפעה מהסוג שאנחנו עדים לו כיום שמערב את תקשורת השמאל בישראל, התקשורת הזרה וגורמים עוינים לישראל: ‏חוקרי Oxford Internet Institute תיעדו במשך שנים כיצד ממשלות, מפלגות וגופים פרטיים משתמשים ברשתות מתואמות, בוטים, חשבונות מזויפים, פרסום ממומן ורשתות הגברה כדי לעצב את השיח ואת דעת הקהל. בדו"ח משנת 2020 הם מצאו פעילות מאורגנת של מניפולציה ברשתות החברתיות ב-81 מדינות״. עוד הוסיף הפרופסור: ״בפברואר השנה פורסמה בכתב העת Nature Communications מטא-אנליזה עצומה של 182 מחקרים ובה יותר מ-31 אלף נבדקים. המחקר מצא אפקט עקבי, שלפיו עצם החזרה על טענה מגדילה את הנטייה של אנשים להעריך אותה כאמיתית. החוקרים קוראים לכך "אפקט האמת המדומה". וכך, כשאתה שומע טענה פעם אחת ב"הארץ", אחר כך בחדשות 12, אחר כך ב"אטלנטיק" ואז ב"וול סטריט ג'ורנל", נוצרת במוח האנושי התחושה ש"כולם אומרים את זה". ‏

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מהמחקר עולה שהאפקט אינו דורש אפילו חזרה מילולית מדויקת. גם חזרה על אותו רעיון בניסוחים שונים יכולה להגביר את תחושת האמינות, ומחקר נוסף מצא שחזרה מרווחת עשויה להיות אפקטיבית יותר מחזרה צפופה ורצופה. כלומר, מבחינת קמפיין השפעה, אין צורך שכל כלי התקשורת יקבל דף מסרים זהה. מספיק שאותו נרטיב חוזר שוב ושוב דרך מקורות שנתפסים כעצמאיים״.

‏לסיום הוא הוסיף: ״מבצעי השפעה אינם בהכרח אפקטיביים בהשגת מטרתם. כך מחקר על המבצע הרוסי בטוויטר בבחירות ארצות הברית ב-2016 מצא חשיפה גדולה לקמפיין, אך מרוכזת מאוד בקרב חלק קטן מהמשתמשים, ולא מצא קשר משמעותי בין החשיפה לבין שינוי עמדות, קיטוב או הצבעה. כי מבול מידע אינו הופך בהכרח את הציבור לרובוטים.

‏קמפיין ההשפעה בנוגע ל"נתניהו ידע" לא יהיה אפקטיבי. אולי הוא ישכנע את המשוכנעים, אבל לא ישפיע על הצד השני.

בבחירות כה צמודות ומקוטבות, שבהן כמעט אין מרכז, הנאמנות למחנה היא המכריעה, והמידע החלקי והמגמתי שמועבר בקמפיין ההשפעה רק יתקף את מה שבשמאל כבר חשבו על נתניהו; לעומת זאת, בימין יראו בו קמפיין מגמתי שבא להשפיע על תוצאות הבחירות, בעיתוי חשוד במיוחד.

‏בישראל ובעולם יצאו בקמפיין השפעה לקראת הבחירות - אך הוא לא עובד״.