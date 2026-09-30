תאונת דרכים קטלנית התרחשה הבוקר (רביעי) בכביש 3525 במרחב לכיש, סמוך לברור חיל. אישה כבת 90 נהרגה לאחר שנפגעה ממשאית בעת שהלכה על הכביש. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש בשעה 06:56, הולכת רגל נפגעה באורח קשה ביותר. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום ביצעו בדיקות רפואיות, אך לאור חומרת הפגיעה הרב מערכתית נאלצו לקבוע את מותה של האישה במקום.

פראמדיקית מד"א עינב ישעיהו תיארה את הזירה הקשה: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

תאונה זו מצטרפת לשורה ארוכה של תאונות דרכים קטלניות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים נהרג במאי כאן חדשות בתאונת אופניים בכביש 44, ובשבוע שעבר נהרג הולך רגל בשרון לאחר שנדרס ונהגת נמלטה מהזירה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה הקטלנית. בוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז דרום אוספים ממצאים בזירה במטרה להבין כיצד אירעה הטרגדיה ומה הובילה לפגיעה הקטלנית בהולכת הרגל המבוגרת.