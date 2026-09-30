השר לשעבר מתן כהנא ממפלגת "ישר!" הביע הבוקר (רביעי) ביקורת חריפה על ההחלטה שלא לאבטח את יו"ר מפלגתו, גדי איזנקוט, המתמודד על משרת ראש הממשלה. בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב"שבע תשע" ברדיו הבוקר, תיאר כהנא את ההחלטה כ"מאוד תמוהה" והביע חשש עמוק מפני השלכותיה.

"החלטה מאוד תמוהה", אמר כהנא בראיון. "אנחנו פשוט חוששים שהמחיר לדמוקרטיה הישראלית אם חס וחלילה משהו יקרה למתמודד על משרת ראש הממשלה הוא מחיר שהדמוקרטיה הישראלית לא רוצה לשלם אותו".

השב"כ: "מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני"

כזכור, במפלגת "ישר!" עדכנו לאחרונה כי הוחלט שהשב"כ לא יאבטח את גדי איזנקוט בשלב הזה. מנגד, השב"כ הציג מספר פעולות שיינקטו כדי לתת מענה אבטחה לראשי המפלגות, לאחר עבודת מטה מהירה שבוצעה בארגון.

על פי ההחלטה של ראש השב"כ דוד זיני, יחידות מודיעניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב איומים סביב כל ראשי המפלגות. במידה וראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי.

עוד הוחלט כי יתקיים תיאום מלא בין אגף האבטחה בשב"כ לבין ראשי המפלגות וצוות האבטחה הפרטי שלהם, לצורכי הנחייה ושיפור המעטפת האבטחתית הקיימת. בשב"כ הבהירו כי השירות יקיים הערכת מצב עיתית בה תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה ולאורה תיקבע רמת ואופן מימוש האבטחה.