אחרי ארוחות החג הגדולות והמורכבות, לפעמים כל מה שמתחשק הוא משהו פשוט, טעים וקליל שלא דורש שעות במטבח. מאפינס הגבינות והעשבי תיבול האלה עונים בדיוק על הצורך הזה - קערה אחת, ערבוב קצר של כמה דקות, ואפייה. התוצאה? מאפינס אווריריים וזהובים שמתאימים בדיוק לארוחת ערב בסוכה או לאירוח בחול המועד.

היופי במתכון הזה טמון בפשטות המלאה. בניגוד למנות מורכבות שדורשות תכנון מראש והכנות ארוכות, כאן מדובר במרכיבים בסיסיים שכנראה כבר יש לכם בבית - קמח תפוח מאליו, גבינה לבנה או יוגורט, ביצים וגבינה צהובה. התוספות הן לפי העדפה אישית: זיתים קצוצים, עגבניות מיובשות או עשבי תיבול טריים.

מה שהופך את המאפינס האלה למושלמים בדיוק לסוכה הוא האפשרות לאכול אותם בידיים, בלי צורך בסכינים, מזלגות או צלחות כבדות. אפשר להכין אותם מראש, לאחסן במקרר ולחמם כמה דקות לפני ההגשה, או להגיש אותם בטמפרטורת החדר. בדומה ללביבות תירס וגבינות שמתאימות גם הן לארוחת ערב קלילה, גם המאפינס האלה מספקים ארוחה מזינה ומשביעה בלי יותר מדי עבודה.

המצרכים - כל מה שצריך לכ-12 מאפינס

היבשים:

2 כוסות קמח תפוח מאליו (או קמח רגיל עם שקית אבקת אפייה)

הרטיבים:

גביע אחד (250 גרם) גבינה לבנה, קוטג' או יוגורט

2 ביצים

רבע כוס שמן זית

התוספות:

100 גרם גבינה צהובה או פטה מגוררת

חופן זיתים קצוצים או עגבניות מיובשות

2 כפות אורגנו או עירית קצוצה

תיבול:

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור

אופן ההכנה - פשוט ומהיר

מערבבים: בקערה גדולה טורפים את הביצים יחד עם השמן, הגבינה הלבנה והתבלינים. מוסיפים את הקמח, הגבינה המגוררת והתוספות (זיתים או עגבניות מיובשות) ומערבבים בעדינות רק עד שהתערובת מתאחדת. חשוב לא לערבב יותר מדי - ערבוב יתר פוגע באווריריות של המאפינס ועלול להפוך אותם לצפופים.

יוצקים: מעבירים את התערובת לשקעי תבנית מאפינס משומנת או מרופדת במנג'טים נייר. ממלאים כל שקע עד כשלושה רבעים מגובהו.

אופים: מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות ואופים כ-20-25 דקות, עד שהמאפינס מקבלים צבע זהוב יפה ויוצאים יציבים. אפשר לבדוק עם קיסם - אם הוא יוצא נקי, המאפינס מוכנים.

מגישים: מעבירים לסלסילה ומגישים חמימים או בטמפרטורת החדר, לצד ירקות חתוכים או סלט טרי. המנה נראית מושקעת ואלגנטית, אבל דורשת מינימום עבודה.

טיפים והמלצות

אפשר להכין את המאפינס מראש ולאחסן אותם במקרר עד יומיים. לפני ההגשה מחממים כמה דקות בתנור או במיקרוגל. בדומה לתפוחי אדמה קריספיים עם גבינות, גם המאפינס האלה משתלבים היטב בארוחת ערב קלילה שמתאימה לאירוח בסוכה.

אפשר לשנות את התוספות לפי העדפה אישית - במקום זיתים אפשר להוסיף תירס מתוק, פלפלים קצוצים או בצל ירוק. העיקר לשמור על היחס בין המרכיבים היבשים לרטיבים כדי שהמאפינס יצאו אווריריים ולא יבשים מדי.

המאפינס מתאימים גם לארוחת בוקר או לאוכל בדרכים. אפשר להכין כמות גדולה ולהקפיא - הם נשמרים היטב במקפיא עד חודש, ומפשירים תוך דקות בטמפרטורת החדר או בחימום קל.