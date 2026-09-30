גרעין איראני. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות מודיעין חדש ומדאיג על פעילות גרעינית מחודשת באיראן, כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו שיתף את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד במידע מודיעיני המצביע על כך שטהרן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה.

גורם ישראלי בכיר המעורה בפרטי הפגישה מסר לרשת האמריקנית כי בין המידע שהציג ראש הממשלה נכללו פרטים על בנייה חדשה באתר הר המכוש, הממוקם כ-225 ק"מ דרומית לבירה טהרן. האתר נחשב למוקד מרכזי במאמצים האיראניים לשיקום תוכנית הגרעין לאחר התקיפות הישראליות שפגעו ביכולות הגרעיניות של המשטר. על פי הדיווח, נתניהו הזהיר בפגישה כי ישראל מעריכה שאיראן עלולה לפתוח במתקפה באזור בשבועות הקרובים. אזהרה דומה הושמעה גם על ידי מומחים ישראליים, המעריכים כי טהרן עשויה ליזום הסלמה לקראת בחירות האמצע בארצות הברית במטרה להפעיל לחץ על הממשל האמריקני. ברשת CNN טוענים כי בפגישה החשאית השתתף גם בכיר סעודי, דבר המעיד על התיאום האזורי המתקיים בין ישראל למדינות המפרץ מול האיום האיראני. הפגישה משקפת את החששות המשותפים של מדינות האזור מפני ניסיונות איראן לשקם את יכולותיה האסטרטגיות.

נתניהו בכותל ( צילום: לשכת רה"מ )

התחייבות ישראלית

כזכור, ראש הממשלה התחייב לאחרונה בכותל המערבי כי "כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". נתניהו אמר אז: "הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב".

הדיווח על המודיעין החדש מגיע על רקע מאמצים דיפלומטיים של מדינות מתווכות ללחוץ על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זאת, בשלב זה טהרן לא הראתה סימנים לכך שהיא מוכנה לעשות זאת, ודורשת ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב.

מומחים מעריכים כי גם לאחר סיום סבב הלחימה הנוכחי, ישראל תידרש להמשיך ולפעול לאורך זמן כדי למנוע מאיראן לשקם יכולות אסטרטגיות שנפגעו. "אנחנו נצטרך לפעול אחת לתקופה כדי לתחזק את ההישג באיראן", אמר לאחרונה מפקד חיל הים לשעבר, אלוף (מיל') אליעזר מרום.