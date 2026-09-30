בגיל 50: הילדה מ"צער גידול בנות" הפכה לסבתא

קנדס קמרון בורה, שפרצה לחיינו בתור די.ג'יי טאנר בסדרת הלהיט "צער גידול בנות", מציינת אבן דרך מרגשת במיוחד בחייה: בגיל 50, השחקנית הפכה באופן רשמי לסבתא.

הבשורה המשמחת הגיעה מבנה, לב בורה, ואשתו אליוט, שבישרו ברשתות החברתיות על הולדתו של בנם, בונד ליאו בורה. הדרך לרגע המאושר לא הייתה פשוטה, לאחר שהתינוק נולד מספר שבועות מוקדם מהמתוכנן.

"בונד נולד 10 שבועות מוקדם מהצפוי, במשקל של בדיוק 1.36 קילו, והועבר מיד לפגייה", שיתפה אליוט בפוסט מרגש. "אחרי המון דמעות, אינספור תפילות ומה שהרגיש כמו שעות בלתי נגמרות בבית החולים - 5 שבועות ו-5 ימים לאחר מכן, סוף סוף הבאנו את ילד הפלא שלנו הביתה!".

הסבתא הטרייה לא הסתירה את התרגשותה והגיבה לפוסט: "בונד ליאו הוא תינוק פלא. הלבבות שלנו לא יכולים להיות מלאים יותר באהבה, אתם ההורים הכי מדהימים שיש ואנחנו כאן תמיד. אוהבים אתכם כל כך".

עבור קמרון בורה מדובר בתקופה של חגיגות כפולות. כזכור, "צער גידול בנות" ירדה מהמסכים בשנת 1995 בתום 8 עונות מצליחות. שנה לאחר מכן, כשהייתה בת 20 בלבד, נישאה לשחקן ההוקי ואלרי בורה – והשנה השניים מציינים כבר 30 שנות נישואים ביחד.