נועה קירל ( רשת 13 )

רגע לפני שהסדרה החדשה של נועה קירל, "הדרך של נועה" (Amame Así), תעלה בשירות הסטרימינג העולמי Amazon Prime Video, מתפרסמת פרשה משפטית שמטילה צל כבד על ההפקה כולה. תסריטאית ישראלית מגישה תביעה חמורה נגד מפיקי הסדרה, וטוענת כי הם עשו שימוש בלתי מורשה ביצירתה המקורית.

הסדרה, שבה מככבת קירל לצד הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני, אמורה לעלות ב-9 באוקטובר ב-Amazon Prime Video ובערוץ América TV, ולהגיע לכ-65 מיליון צופים בארגנטינה ובפרו. אלא שכעת, במקום חגיגות בכורה, ההפקה מוצאת את עצמה בעין הסערה של פרשה משפטית שמעוררת שאלות קשות על זכויות יוצרים בתעשייה הישראלית. "גזלו את יצירתי המקורית" בלב הסערה עומדת תביעה משפטית שהגישה חברת איגוד התסריטאים, רותם כרמלי, נגד מפיקי הסדרה - ביניהם יאיר דורי וחברת ההפקה "Sipur". בכתב התביעה מעלה כרמלי טענות חמורות ביותר: לטענתה, הנתבעים עשו שימוש בסינופסיס מקיף ובתסריט שכתבה, ואף מצהירה כי הם "גזלו, במודע ובמכוון את יצירתה המקורית... והפרו באופן חמור ובוטה את זכויותיה הקנייניות". הטענות המשפטיות מתמקדות בשימוש שנעשה, לכאורה, ביצירה מקורית של כרמלי ללא הסכמתה ומבלי לזכות אותה בקרדיט או בתמורה כלשהי. מדובר בטענות שאם יוכחו, עלולות להוות תקדים חמור בתעשיית הטלוויזיה הישראלית. איגוד התסריטאים: "קשה לנו לברך" איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה לא נשאר אדיש לפרשה, ופרסם בעמוד הפייסבוק שלו פוסט תמיכה נחרץ בכרמלי. "בדרך כלל היינו מברכים על כל יצירה ישראלית חדשה, ודאי כזו שמעוררת עניין בינלאומי. אלא שבמקרה הזה קשה לנו לברך", נכתב בהודעת האיגוד. האיגוד הבהיר כי אם טענות כרמלי יוכחו, "מדובר בהתנהלות חמורה ביותר שאין לה מקום בתעשייה שמכבדת את יוצריה. שימוש ביצירתו של אדם ללא הסכמתו ונישולו מפרי עמלו הם חציית קו אדום ופגיעה לא רק ביוצר הבודד, אלא בבסיס שעליו נשענת היצירה הישראלית כולה".

נועה קירל ( צילום: סרוגים )

"הפער הזה מטריד אותנו"

באיגוד התסריטאים מביעים דאגה עמוקה מהמצב שבו הסדרה מתקדמת לעבר שידור בגופי ענק כמו Amazon Prime Video, בעוד ההליך המשפטי עדיין מתנהל. "הפער הזה מטריד אותנו", ציינו. "במצב כזה עלול להיווצר מצב שבו בירור זכויותיו של יוצר מגיע רק לאחר שהיצירה כבר הופקה, שודרה והופצה".

האיגוד הבטיח לגבות את כרמלי בכל הכלים העומדים לרשותו, ואף שוקל פנייה לאיגודי תסריטאים ברחבי העולם כדי להפעיל סולידריות מקצועית. "לא נאפשר להפוך את היצירה הישראלית להפקר", סיכמו בהודעה.

ההפקה: "ניסיון פסול לרכוב על גל ההצלחה"

מנגד, הפקת הסדרה דוחה את הטענות מכל וכל. מקורות בהפקה רומזים כי מדובר בניסיון פסול לרכוב על גל ההצלחה המצופה לסדרה, שכבר עוררה עניין רב בזכות שיתוף הפעולה הבינלאומי והשיר המשותף של קירל וברנסקוני.

הסדרה, שתשודר גם בערוץ América TV, נחשבת לפרויקט משמעותי עבור התעשייה הישראלית בשל החשיפה הבינלאומית והפוטנציאל המסחרי. אלא שכעת, הפרשה המשפטית מעוררת שאלות קשות על התהליכים שמאחורי הקלעים ועל כיבוד זכויות יוצרים בתעשייה.

בינתיים, ההליך המשפטי צפוי להימשך, בעוד הסדרה עצמה ממשיכה בדרכה לקראת מועד השידור. השאלה היא האם הפרשה תשפיע על העלאת הסדרה, או שהיא תעלה כמתוכנן - בעוד הבירור המשפטי ממשיך במקביל.