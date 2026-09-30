אחרי האזהרה של נתניהו: לפיד קיבל עדכון ביטחוני ויצא למתקפה

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגש אמש (שלישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת עדכון ביטחוני, בעקבות האזהרה החריגה שהשמיע נתניהו ולפיה קיימים סימנים לכך שאויבי ישראל עלולים לנסות לתקוף את המדינה בתקופה שלפני הבחירות.

הפגישה התקיימה לבקשת לפיד, שפנה ללשכת ראש הממשלה לאחר דבריו של נתניהו וביקש להבין את תמונת האיומים ואת ההיערכות לקראת הבחירות.

ברקע הפגישה עומדים דבריו של נתניהו מוקדם יותר, שלפיהם "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו". עם זאת, גורמים ביטחוניים אמרו כי נכון לעכשיו אין מידע מודיעיני קונקרטי על מתקפה ספציפית ולא חל שינוי בהערכת המצב.

לפיד: "אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה"

עם סיום הפגישה הבהיר לפיד כי לא יחשוף את תוכן העדכון הביטחוני שקיבל, אך תקף את האופן שבו נתניהו הציג את האיום לציבור.

"איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי", כתב לפיד. "ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות".

לפיד הוסיף כי "לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה, 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות". לדבריו, מבלי לחשוף את המידע שהוצג בפניו, "צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה".

ראש האופוזיציה גם קשר את הסוגיה למחלוקת סביב גיוס החרדים וטען כי אם נתניהו מודאג מהמצב הביטחוני, עליו לפעול לגיוס "15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל".

בנוסף דרש לפיד לכנס פגישה מרובעת בהשתתפותו, נתניהו, ראש השב"כ דוד זיני ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, במטרה לתאם את ההיערכות לקראת יום הבחירות.