חמאס והג'יהאד חוברים לדחלאן: הברית המפתיעה נגד אבו מאזן

מערכת הבחירות ברשות הפלסטינית עשויה לייצר חיבור פוליטי חריג במיוחד.

חמאס והג'יהאד האיסלאמי בוחנים לתמוך ברשימה המזוהה עם מוחמד דחלאן, יריבו הוותיק של יו"ר הרשות אבו מאזן.

המטרה המשותפת של הצדדים היא לצמצם את כוחו של אבו מאזן לקראת הבחירות לפרלמנט הפלסטיני.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות AP, המגעים עוסקים ביצירת גוש רחב שיוכל להתמודד מול המחנה המזוהה עם הנהגת הרשות. עם זאת, שיתוף הפעולה אינו צפוי להפוך לאיחוד רשימות מלא.

לפי מקורות המעורים בפרטים, דחלאן מתנגד לשילוב אנשי חמאס ברשימה מטעמו, והאפשרות שנבחנת היא תמיכה מבחוץ.

סגן מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, מוחמד אל-הינדי, אישר ל-AP את קיומו של המהלך ואמר כי הכוונה היא לתמוך ב"רשימה לאומית מאוחדת", שבה עשויים להשתלב אישים עצמאיים שאינם חברים רשמיים בארגונים.

גם אנשי הזרם המזוהה עם דחלאן אישרו כי מתקיימים ניסיונות להרחיב את שיתוף הפעולה ולצרף אליו גורמים נוספים.

היריבים הוותיקים מתקרבים

מדובר בחיבור יוצא דופן לנוכח ההיסטוריה בין הצדדים. דחלאן היה בעבר מבכירי פת"ח ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ונחשב במשך שנים ליריב מובהק של חמאס.

לאחר שהארגון השתלט על רצועת עזה ב-2007, איבד דחלאן את בסיס כוחו ברצועה. בהמשך הסתכסך גם עם אבו מאזן ועזב את שטחי הרשות.

אלא שבחודשים האחרונים נרשמה התקרבות בין דחלאן לחמאס. לפני כחודשיים הוא אף נפגש עם בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה, ובארגון מסרו לאחר הפגישה כי השניים עסקו בגיבוש אסטרטגיה פלסטינית משותפת ובשינוי אופן קבלת ההחלטות בהנהגה הפלסטינית.

הבחירות לפרלמנט נקבעו ל-28 בנובמבר, לאחר כשני עשורים שבהם לא נערכו בחירות כלליות ברשות הפלסטינית.

אלא שגם הפעם קיומן אינו ודאי: לפי הערכות בזירה הפלסטינית, קיימת אפשרות שאבו מאזן ידחה אותן פעם נוספת.

הפעם האחרונה שבה נערכו בחירות לפרלמנט הייתה ב-2006, אז זכה חמאס. ניסיון נוסף לקיים בחירות ב-2021 הסתיים בביטולן בידי אבו מאזן זמן קצר לפני המועד המתוכנן.