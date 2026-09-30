השליכו קוביות ענק לקרקעית הים - והתוצאה שהתקבלה מדהימה

הקוביות שהונחו במעמקי הים ( צילום: Project Baseline UK )

קוביות גדולות דמויות בטון שהונחו בקרקעית הים מול חופי צפון-מזרח אנגליה הפכו בתוך פחות משנה למערכת אקולוגית תת-ימית שוקקת חיים. סקר חדש שבוצע באתר השיקום מול ויטבורן שבדרום טיינסייד מצא כי 99% מכ-4,000 הצדפות הבוגרות שהוצמדו למבנים שרדו והיו בריאות תשעה חודשים לאחר התקנתם.

גם צדפות צעירות הצליחו לעבור בשלום את החורף הראשון שלהן בשונית, למרות טמפרטורות נמוכות ותקופות שבהן זמינות המזון הייתה מוגבלת. לדברי אנשי השימור, מדובר בסימן מעודד במיוחד לכך שאוכלוסיית הצדפות במקום עשויה להמשיך להתפתח באופן טבעי. אתר השיקום, המשתרע על פני כדונם אחד, הוקם באוקטובר 2025 כחלק מפרויקט בן חמש שנים של האגודה הזואולוגית של לונדון ו-Groundwork NE & Cumbria. מטרתו היא להשיב לאזור את שוניות הצדפה האירופית המקומית, Ostrea edulis, וליצור מחדש בית גידול עבור מגוון רחב של בעלי חיים ימיים. בקרקעית הים הונחו 20 "קוביות שונית צדפות", לצד כ-60 אלף צדפות צעירות וכ-100 טונות של צדפות מסרק כתושות וקונכיות, המשמשות מצע שעליו יכולות הצדפות להתיישב. הקוביות עצמן עשויות מחומר עמיד למי ים המוצג כחלופה ניטרלית מבחינת פליטת פחמן לבטון. הפתחים במרכזן מספקים גם מחסה לדגים ולסרטנים.

הצדפות בים אחרי השיקום ( צילום: Project Baseline UK )

בצלילות שנערכו באזור כבר תועדו דגים, סרטני שחייה, קיפודי ים, חסילונים וסרטנים קטנים נוספים החיים בתוך הקוביות ובסביבתן. אנשי הפרויקט אף הוסיפו לאחרונה עוד 1,000 צדפות בוגרות ו-15 אלף צדפות צעירות לאתר.

לדברי החוקרים, המבנים נותרו יציבים גם במהלך החורף הראשון, למרות הגלים והזרמים החזקים של הים הצפוני. בעקבות ההצלחה הראשונית הותקנו בתוך חלק מהקוביות כלובים מיוחדים ובהם צדפות בוגרות וצעירות, במטרה להגן על הדורות החדשים מפני טורפים ולעודד התרבות של כמה דורות באתר אחד.

אחת הקוביות ( צילום: Project Baseline UK )

החשיבות של הפרויקט חורגת מעבר להצלת הצדפות עצמן. שוניות הצדפות יוצרות בית גידול למינים רבים ומשפרות את איכות המים. צדפה מקומית אחת מסוגלת לסנן עד כ-200 ליטרים של מי ים ביום, ולכן אוכלוסיות גדולות שלהן עשויות לתרום משמעותית לבריאות המערכת הימית.

בעבר היו הצדפות המקומיות נפוצות מאוד לאורך חופי בריטניה, אולם מאז המאה ה-19 הצטמצמה אוכלוסייתן ביותר מ-95%. דיג יתר, זיהום, מחלות ואובדן בתי גידול הובילו להיעלמותן של שוניות שלמות, ובצפון-מזרח אנגליה הן נעלמו כבר לפני יותר ממאה שנה.

כעת מתכוונים החוקרים להמשיך לעקוב אחר השונית ולבדוק אילו שיטות שיקום מצליחות במיוחד. אם התוצאות החיוביות יימשכו, התקווה היא להרחיב בעתיד את המודל ולהקים שוניות צדפות נוספות לאורך חופי צפון-מזרח בריטניה.