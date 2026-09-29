רביב דרוקר נחקר במשטרה: "לחקור את החוקרים; תפרו לי תיק"

העיתונאי ומגיש "המקור" ברשת 13, רביב דרוקר, התייחס בשידור בתוכניתו "מהמוקד" לחקירתו במשטרה בחשד לשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה, בעקבות תצלום שנחשף.

בדבריו פירט דרוקר בהרחבה את שרשרת האירועים שהובילה לחקירתו, וטען כי נתקל בנחרצות ובהתנהלות יוצאת דופן מצד חוקרי המשטרה. "קצינת החקירות הייתה נחרצת: 'אתה צריך להגיע אלינו מחר'. שאלתי אם אי אפשר לשלוח לי דוח, והיא ענתה שלא," סיפר דרוקר.

הוא הוסיף כי חצי שעה לאחר מכן חלה התפתחות נוספת: "התקשר חוקר ימ"ר מאגף התנועה בירושלים. הסברתי לו שזומנתי כבר על ידי יחידה אחרת, אבל הוא ניסה בכל זאת לתשאל אותי על הפשע של החזקת נייד בזמן נהיגה. קשה היה שלא לחוש באכזבתו שמישהו אחר הקדים אותו".

למחרת התייצב דרוקר לחקירה בשעה חמש, שם המתינו לו קצינה ושני חוקרים מצוות חקירה מיוחד (צח"מ) של אגף התנועה שהגיעו במיוחד עבורו. "לא הסכמתי לענות לשאלות. אמרתי להם שלא אשתף פעולה עם הסיבוב התקשורתי הזה, ושקיוויתי שהמשטרה תתקשר אליי כמו פעם על מה שנחשף בתחקיר על עמיחי אליהו – ולא על השתי שניות עם הנייד ביד".