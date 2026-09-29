טרגדיה בארה"ב: השחקן הישראלי גיא קפולניק נהרג בהתרסקות מטוס

טרגדיה קשה בארצות הברית: גיא קפולניק, שחקן ישראלי, טייס ומדריך טיסה בן 46, נהרג בסוף השבוע האחרון בהתרסקות מטוס קל במחוז סן ברנרדינו שבקליפורניה. קפולניק, בן היישוב כרמי יוסף שהתגורר בשנים האחרונות בלוס אנג'לס, נהרג בתאונה יחד עם אישה נוספת שהייתה עימו במטוס.

התאונה הקטלנית אירעה ביום חמישי האחרון, סמוך לשעה 10:00 בבוקר. המטוס החד-מנועי שבו טסו השניים התרסק בשטח פתוח, וצוותי הרפואה שנזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותם של השניים במקום. נסיבות האירוע נחקרות כעת על ידי רשות התעופה הפדרלית האמריקאית (FAA) והמועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה (NTSB), וטרם פורסמה הסיבה הרשמית להתרסקות.

עם נודע דבר מותו, החלו תלמידיו וחבריו לפרסם דברי פרידה נרגשים, שבהם סיפרו על אדם אהוב ומדריך משמעותי שלימד אותם לא רק את יסודות הטיס, אלא גם לאהוב את עולם התעופה.

קפולניק החזיק ברקע עשיר ומגוון: הוא שירת כקצין ביחידת החילוץ 669, החזיק בתואר במערכות מידע מהטכניון, והיה בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים. בישראל השתתף בשורה של סרטים מובילים, בהם "לבנון", "חדר 514", "סלסה תל אביב" ו"שמור עליי", לצד עבודה בתיאטרון.