דיווח: איראן הנחיתה מכה קשה על חמאס

שלחת בכירה של ארגון הטרור חמאס ביקרה בתחילת חודש ספטמבר בטהרן ונפגשה עם שורה של בכירים בממשל האיראני, ובהם שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף.
על פי הדיווח של אליאור לוי בכאן חדשות, מקור פלסטיני המעורה בפרטי השיחות דיווח לכאן חדשות כי במהלך הפגישות ביקשו נציגי חמאס מטהרן לחדש את התמיכה הכספית בארגון, אשר הוקפאה בתקופה האחרונה. עם זאת, נציגי חמאס לא קיבלו כל התחייבות לחידוש הזרמת הכספים.
לדברי המקור, הסירוב האיראני נובע מאכזבה עמוקה בטהרן מכך שחמאס אינו מצליח להביא להסלמה ביטחונית משמעותית בגזרת יהודה ושומרון. נוכח הדברים, חמאס ממשיך במאמציו להבעיר את הגזרה, בין היתר כדי לרצות את הממשל האיראני ולהבטיח את זרימת הסיוע הכספי מחדש.
עוד ציין המקור כי בפגישות הרשמיות שפורסמו בפומבי לא השתתפו בכירים ממשמרות המהפכה או מכוח קודס.