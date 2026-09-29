דיווח: איראן הנחיתה מכה קשה על חמאס

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שלחת בכירה של ארגון הטרור חמאס ביקרה בתחילת חודש ספטמבר בטהרן ונפגשה עם שורה של בכירים בממשל האיראני, ובהם שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף.

על פי הדיווח של אליאור לוי בכאן חדשות, מקור פלסטיני המעורה בפרטי השיחות דיווח לכאן חדשות כי במהלך הפגישות ביקשו נציגי חמאס מטהרן לחדש את התמיכה הכספית בארגון, אשר הוקפאה בתקופה האחרונה. עם זאת, נציגי חמאס לא קיבלו כל התחייבות לחידוש הזרמת הכספים.

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