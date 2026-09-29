המצטרף החדש לליברמן: "גם השב"כ צריך לתת תשובות על ה-7 באוקטובר"

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דביר קריב, איש שטח לשעבר בשירות הביטחון הכללי ומחנך, אשר הצטרף לאחרונה למפלגת 'ישראל ביתנו', התראיין לערוץ כנסת והתייחס בכאב למחיר הכבד ששילמו תלמידיו מאז פרוץ המלחמה ולאחריות הנדרשת מהמנהיגות וממערכת הביטחון.

"אני מורה בישראל, ואיבדתי שבעה תלמידים מאז שבעה באוקטובר. למשפחות מגיע תשובות", אמר קריב במהלך הראיון, כשהוא מתאר את התחושות הקשות מהזווית החינוכית והאישית.

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קריב, ששירת במשך עשרות שנים בשב"כ ולאחר שחרורו פנה לעסוק בהוראה ובחינוך, התייחס גם למחדל המודיעיני והמדיני סביב אירועי שבעה באוקטובר ולצורך בתחקיר מקיף בכל הדרגים: "צריך לתת תשובות גם על החלק של השב"כ, אבל גם על החלק של נבחרי הציבור".