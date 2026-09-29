סקר מנדטים: עופר וינטר מזנק; גוש האופוזיציה מתרסק 

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של חדשות 16, שנערך על ידי מכון "מאגר מוחות" מציג תמונת מצב מרתקת במפת המנדטים ובחלוקת הגושים במערכת הפוליטית.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר!' ניצבת בראש הטבלה עם 21 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד המקבלת 19 מנדטים בלבד. מפלגת ביחד זוכה בסקר ל-14 מנדטים, בעוד מפלגת הדמוקרטים מקבלת 9 מנדטים. בגזרה החרדית והדתית, ש"ס ומפלגת עוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, יהדות התורה זוכה ל-7 מנדטים, ורשימת הציונות הדתית וזהות מקבלת 6 מנדטים. בגזרת האופוזיציה והמפלגות הערביות, ישראל ביתנו והרשימה המשותפת עומדות על 7 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת רע"ם מקבלת 5 מנדטים.

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בגזרת המפלגות החדשות והקטנות, מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר זוכה ל-5 מנדטים, והחיבור של הנדל-זליכה (מפלגת המילואימניקים והכלכלית) נכנס לכנסת עם 4 מנדטים.

מפת הגושים לפי הסקר מציגה יתרון קל לגוש הקואליציה, הכולל גם את "עמך ישראל", שעומד על 53 מנדטים לעומת 51 מנדטים לגוש האופוזיציה. המפלגות הערביות (המשותפת ורע"ם) מחזיקות ב-12 מנדטים, ומפלגת המילואימניקים והכלכלית של הנדל וזליכה עומדת על 4 מנדטים.