עינב צנגאוקר בהצהרה לתקשורת

עינב צנגאוקר ( תומר נאומברג/פלאש90 )

בעצרת מחאה שנערכה בכיכר החטופים בתל אביב, נשאה עינב צנגאוקר נאום תקיף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהיא מלווה בבני משפחות חטופים ונופלים המחזיקים בתמונות יקיריהם. בדבריה העבירה ביקורת חריפה על תפקוד ההנהגה ועל ניהול האירועים שהובילו למחדל שבעה באוקטובר. במהלך הנאום ציינה צנגאוקר כי ראש הממשלה בחר להתעלם מאזהרות מוקדמות ורבות שהונחו לפניו ערב האסון. בין היתר, מנתה התרעות שהגיעו מצד דרגי הביטחון הבכירים בישראל, בהם הרמטכ"ל וראש השב"כ, לצד פניות ואזהרות שהגיעו ממדינות באזור, כדוגמת מצרים ואיחוד האמירויות.

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בהמשך בדבריה האשימה צנגאוקר את נתניהו בניסיון להתנער מאחריותו הישירה לאירועים באמצעות הפעלת קמפיינים וטקטיקות הפחדה כלפי הציבור. היא קראה לציבור שלא לאפשר לפחד לטשטש את העובדות, ולא להוריד את מחדל שבעה באוקטובר מסדר היום.

בסיום דבריה הדגישה צנגאוקר כי מי שהיה על ההגה בזמן האסון והוביל למחדל אינו כשיר להמשיך להנהיג, ואינו מוסמך עוד לקבל החלטות על ביטחונה של מדינת ישראל.