מרגש: ספר תורה לזכר רן גואילי הי"ד הוכנס בשומרון

ביישוב צופים בשומרון נערכה היום (שלישי) הכנסת ספר תורה מרגשת, ​לעילוי נשמת לוחם היס"מ רס"ר רן (רני) גואילי הי"ד ולעילוי שמחה בערל בעלסקי ז"ל, תרומת הנדיבים אברהם ושרה בעלסקי מארה"ב. באירוע המרגש השתתפו הוריו של רני - טלי ואיציק גואילי, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, תושבי היישוב, התורמים ומשתתפים נוספים.

"אנחנו מודים לכם שכיבדתם אותנו לא רק בתרומה של הספר, אלא שהבאתם מהנשמה היקרה שלו, מהנשמה שלכם, להיות חלק מההתיישבות בשומרון" אמר דגן באירוע. "​אני מבקש להודות לכם, טלי ואיציק, שאתם מזכים אותנו בזכות האדירה שגיבור ישראל שאתם גידלתם יונצח כאן, וילמדו ויקראו בספר התורה הזה לעילוי נשמת שתי הנשמות הגדולות האלה. אחרי כל הפיגועים, ואחרי המלחמה, ואחרי כל הקשיים, בונים פה עוד בתים, ובאות עוד משפחות יהודיות לגור כאן, ונדלקים כאן עוד אורות ועוד אורות, והשטח מתפתח – אנחנו משתפים את הנשמות הגדולות האלו. אנחנו משפחה לתמיד".

"אני רוצה ​בשם כל תושבי צופים, בשם כל ההתיישבות בשומרון – ובשם כל עם ישראל – להביע את האהבה הגדולה, את ההערצה הגדולה אליכם. גידלתם בן, גיבור ישראל, שהוא דוגמה ומופת, ויחנכו עליו עוד דורות של תלמידים להיות גיבורים, ולבנות את המדינה הזו ואת העם הזה" הוסיף. "אני מבטיח דבר אחד: שאנחנו נבנה עוד יותר את השומרון. אנחנו נבנה עוד יותר את ארץ ישראל. אנחנו נקים עוד יישובים, ואנחנו נרים את הראש, ואנחנו נשמח. ואנחנו נשמח בתורה שלנו, ונשמח בארץ שלנו, ונשמח בעם הזה שאין כמותו".

אמו של רני, טלי גואילי, אמרה באירוע: "איזה כיף להיות פה, איזה גאווה, איזה התרגשות. הגענו מהדרום לראות פה את היישוב המדהים שלכם. תדעו שבאמת אנחנו עם כל כך חזק וכל כך יקר. כל היהודים והישראלים, ובאמת – כל כך מרגש להיות כאן, תודה רבה על החיבוק הגדול שלכם, ושרק נדע שמחות. אני ממש מרגישה כאילו אני מחתנת את הבן שלי עכשיו. ​ותודה למשפחת פוקס שקיבלתם את האירוע המדהים הזה. תודה רבה רבה".

אביו, איציק גואילי, הוסיף: "אנחנו מתרגשים להיות פה. זה כל כך מרגש אותנו, הספר תורה, פגשנו אתכם במיאמי, תודה רבה לכם. זה לא מובן מאליו. תודה, תודה לכם, ושיהיה חג שמח והרבה שמחה".

שרה בעלסקי, תורמת הספר, אמרה כי "זהו כבוד אדיר עבור משפחתנו לחלוק את הכנסת ספר התורה הזו עם משפחת גואילי. הספר לזכר הבן שלו, התחושה של הכאב הגדול ביותר שחשתי אי פעם בחיי, האובדן הגדול ביותר שאדם יכול לחוש – למדתי מגלי התמיכה האדירים ומהסיפורים שחבריו ולקוחותיו סיפרו לנו על החסד שלו, הצדקה ומוסר העבודה שלו, שהוא בהחלט היה צדיק נסתר. כמו רני, אשר קפץ לדרום והציל חיים".

דב שלומוביץ, יו"ר מזכירות היישוב צופים, ציין כי "זכות גדולה ליישוב צופים לארח ולקבל ספר תורה על שמו של רני גווילי הי"ד. אני מודה לכם, מודה לתורמים. במותם ציוו לנו חיים, אנחנו הופכים אותם לברכות".