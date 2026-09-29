איראן תחת מתקפה: כוחות בדלנים תוקפים את משטר האייתוללות

איראן תחת מתקפה: כלי התקשורת המקומיים באיראן דיווחו כעת (שלישי) על עימותים שפרצו וגל לחימה כבד בין כוחות בדלנים בלוצ'ים לבין כוחות משטר האייתוללות ברחבי מחוזות איראנשאר, סיסטן ובלוצ'יסטן שבדרום מזרח איראן.

לפי הדיווחים, כוחות מתנגדי משטר בלוצ'ים מנהלים קרבות אש מול כוחות המשטר האיראני, המתוארים על ידי גורמים מקומיים ככבדים באופן חריג. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נשמעו קולות ירי מהעימותים.