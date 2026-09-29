עוצמה יהודית מאתגרת את היועמ״שית: פתחי בחקירה נגד אבו שחאדה

( יונתן זינדל/ פלאש 90, אורן בן חקון / פלאש90, אולפן סרוגים )

התפתחות נוספת בפרשת פסילתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה: עוצמה יהודית פנתה הערב (שלישי) ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ולפרקליט המדינה עמית איסמן, בדרישה להורות על פתיחה בחקירה פלילית נגד אבו שחאדה בחשד להסתה לטרור ולאלימות ולהזדהות עם ארגון טרור ומעשיו.

הפנייה מגיעה שעות לאחר שבהרב־מיארה ואיסמן מסרו לבית המשפט העליון כי יש לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. בעמדתם קבעו כי המאמר שפרסם ב־8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של חמאס נגד מדינת ישראל, וכי התנהלותו ניצבת בליבת עילת הפסילה. וכאן בדיוק מבקשים בעוצמה יהודית להציב את היועמ"שית ופרקליט המדינה בפני שאלה נוספת: אם החומרים חמורים דיים כדי להצדיק את פסילתו של מועמד לכנסת בשל תמיכה במאבק מזוין - האם הם אינם מחייבים לכל הפחות פתיחה בחקירה פלילית בחשד לעבירות הקשורות לתמיכה והזדהות עם טרור?

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במכתב שהגיע לסרוגים, אשר הועבר על ידי עו״ד זאב וולף בשם השר איתמר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית, נטען כי החומרים שנאספו במסגרת בקשת הפסילה מקימים חשד לעבירות לפי חוק המאבק בטרור וכן לעבירת הסתה לאלימות.

במוקד הפנייה נמצא המאמר שפרסם אבו שחאדה ב־8 באוקטובר 2023, ובו, בין היתר, כינה את מתקפת חמאס "מבול אל־אקצא" ותיאר אותה כ"אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית". בפנייה נטען כי מאמר זה, לצד התבטאויות נוספות שאותרו, מלמד על הזדהות ותמיכה במעשי חמאס.

המכתב של עוצמה יהודית ( סרוגים )

במכתב מפורטים גם חומרים נוספים, בהם ריאיון של אבו שחאדה מה־9 באוקטובר 2023, שבו, לפי התמלול שצורף, התייחס להפתעה שהצליחה עזה לייצר מול ישראל כ"דבר גדול" ובהמשך אמר על עמידתה מול ישראל: "ואנחנו גאים בכל אלה".

עוד מציגים בעוצמה שורה של פרסומים והתבטאויות משנים קודמות ומתקופת המלחמה, וכן חומרים שלטענתם התגלו רק לאחר הדיון בוועדת הבחירות. בסיום המכתב נדרשים היועמ"שית ופרקליט המדינה להורות על "פתיחה בחקירה דחופה" ולבחון גם התבטאויות נוספות שלא אותרו במסגרת בקשת הפסילה.

מי שהיה שותף להכנת החומרים ולהליך הפסילה הוא עו"ד דוד בבלי, המוצב במקום ה־11 ברשימת עוצמה יהודית לכנסת. גם בפנייה עצמה מצוין כי בקשת הפסילה הוגשה באמצעות עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי.

עם זאת, מבחינה משפטית אין זהות אוטומטית בין התנאים לפסילת מועמד מכוח חוק יסוד: הכנסת לבין היסודות הנדרשים להעמדה לדין פלילי. הפנייה החדשה דורשת כעת מרשויות האכיפה לבחון האם אותה מסכת עובדתית שעליה הסתמכה המדינה בתמיכתה בפסילה מקימה גם חשד המצדיק פתיחה בחקירה.

אבו שחאדה, שהתייחס מוקדם יותר היום לעמדת היועמ"שית התומכת בפסילתו, טען כי מדובר ב"ניסיון לייצר עילת פסילה שלא קיימת" ותקף את ההחלטה.