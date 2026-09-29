אחרי וינטר: נתניהו החליט לרסק מפלגה נוספת שמסכנת את הגוש

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: פלאש 90 )

לאחר המתקפות הממוקדות נגד עופר וינטר, במפלגת השלטון מפנים כעת את האש לעברו של פרופ' ירון זליכה.

המהלך מגיע על רקע נתוני סקרים פנימיים וחיצוניים, המראים כי חלק משמעותי מקהל המצביעים של זליכה ושל יועז הנדל – המוערך בכ-60% מכלל תומכיהם – מגיע באופן מובהק מתוך גוש נתניהו. הלחץ הגובר בליכוד מול מפלגות הלוויין בימין נובע משני חששות מרכזיים. מחד, במטה נתניהו חוששים מתרחיש שבו רשימות אלו לא יעברו את אחוז החסימה ויביאו לאובדן של כสามה מנדטים לגוש הימין.

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מאידך, גם במקרה שבו הרשימות יעברו את רף הכניסה לכנסת, בליכוד מביעים חשש כי במפת הנדונים הפוליטית שלאחר הבחירות הן עלולות לחבור לאביגדור ליברמן ולהקים קואליציה חלופית.

צעדים אלו מצטרפים לקמפיין האגרסיבי שמנהל נתניהו בימים האחרונים נגד וינטר, במטרה למחוק אותו מהמפה הפוליטית ולמנוע זליגת קולות ימניים.