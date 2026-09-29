מפלגת ישר עודכנו: השב"כ לא יאבטח את איזנקוט

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

חודש לפני הבחירות: במפלגת "ישר!" הודיעו הערב (שלישי) על עדכון שקיבלו מהשב"כ, לפיו הוחלט כי "בעת הזאת אין בכוונת השב״כ לאבטח את יו״ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט" - זאת בניגוד לפרסומים בנושא ולעמדת הוועדה המייעצת בנוגע לאבטחת ראשי המפלגות. מנגד, בשב"כ עדכנו כי ראש הארגון דוד זיני אישר מספר פעולות על מנת ליצור מענה אבטחה מיטבי עבור ראשי המפלגות. ההחלטה של זיני מגיעה אחרי שבוצעה בשב"כ עבודת מטה מהירה במסגרתה גובש, במסגרת החוק, מענה מיידי ורלוונטי לסוגיית האבטחה.

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על פי ההחלטה של זיני, יחידות מודיעניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב איומים סביב כל ראשי המפלגות. במידה וראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי.

עוד הוחלט כי יתקיים תיאום מלא בין אגף האבטחה בשב"כ לבין ראשי המפלגות וצוות האבטחה הפרטי שלהם, לצורכי הנחייה ושיפור המעטפת האבטחתית הקיימת. בשב"כ הבהירו כי השירות יקיים הערכת מצב עיתית בה תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה ולאורה תיקבע רמת ואופן מימוש האבטחה לכל ראש מפלגה.