המומחה מעריך: זה המועד בו תפרוץ מלחמה עם איראן

( דובר צה"ל )

ד"ר אלי דוד מזהיר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן עשויה ליזום הסלמה צבאית בשבועות הקרובים במטרה להשפיע על המערכת הפוליטית בארצות הברית.

בשיחה שקיים בתוכניתם של דורון כהן ובני ציפר ברדיו גלי ישראל, הסביר ד"ר דוד את הניתוח שלו לגבי שיקולי המשטר בטהרן אל מול הממשל האמריקני. לדברי ד"ר דוד, חלון הזמנים של האיראנים להפעלת לחץ על הממשל בוושינגטון הולך ונסגר. "האיראנים יודעים שאחרי בחירות האמצע כבר אין להם שום מנוף לחץ על הנשיא טראמפ", טען. "הוא יכול לעשות להם מה שבא לו".

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נוכח מצב זה, מעריך ד"ר דוד כי בטהרן עשויים לפעול באופן אקטיבי כדי להעלות את מחירי האנרגיה העולמיים: "ההערכה היא שבשבועות הקרובים הם עלולים ביוזמתם לחמם את הזירה כדי שמחיר הנפט יעלה והם ילחצו על הנשיא טראמפ. הנשיא, שגם יודע את זה, לא בטוח שירצה לחכות".