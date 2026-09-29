29 ימים לבחירות: נתניהו חוטף מכה קשה

פחות מחודש לבחירות, והאסטרטגיה של הליכוד נתקלת בקשיים: בדיקה פנימית שנערכה במפלגה מעלה כי המתקפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד תא"ל במיל' עופר וינטר אינה משיגה את מטרתה, כך דווח ב"ישראל היום".
על פי הדיווח, הפוסטים נגד וינטר זכו למספר הלייקים הנמוך ביותר מבין כלל תכני הקמפיין – כ-1,700 עד 4,000 לייקים בלבד, לעומת עשרות אלפים בפוסטים אחרים.
גורמים בליכוד ציינו כי הממצאים מעידים על האהדה שאיש הצבא לשעבר זוכה לה בציבור הימני. "וינטר עובר באופן עקבי את אחוז החסימה. אי אפשר להמשיך בקמפיין הזה ונדרש חישוב מסלול מחדש", אמרו. במפלגה מזהירים כי המשך הקמפיין השלילי שוחק את הליכוד בסקרים ומסכן את הגוש כולו.
ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה: "מדובר בפייק ניוז מוחלט ובהמצאה חסרת בסיס. וינטר מסכן את גוש הימין ויגרום להקמת ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות".
פעם הספינים עבדו ב-100% והיום אפילו 2,000 לייקים נתניהו לא מגרד! איזה כיף לראות את מכונת התעמולה נחנקת, מסתבר שלציבור נמאס מליצנים 🤡