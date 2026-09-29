29 ימים לבחירות: נתניהו חוטף מכה קשה

פחות מחודש לבחירות, והאסטרטגיה של הליכוד נתקלת בקשיים: בדיקה פנימית שנערכה במפלגה מעלה כי המתקפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד תא"ל במיל' עופר וינטר אינה משיגה את מטרתה, כך דווח ב"ישראל היום".

על פי הדיווח, הפוסטים נגד וינטר זכו למספר הלייקים הנמוך ביותר מבין כלל תכני הקמפיין – כ-1,700 עד 4,000 לייקים בלבד, לעומת עשרות אלפים בפוסטים אחרים.