נתניהו הגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים על ההתרעות מהאמירויות

הארץ וקשת 12 ( יונתן זינדל פלאש 90, צילום מסך )

מימש את האיום: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש כעת (שלישי) תביעת דיבה נגד שורה של עיתונים, ערוצי תקשורת ועיתונאים, זאת בעקבות הפרסומים על ההתרעות שקיבל מאיחוד האמירויות ומצרים לגבי מתקפה של חמאס לפני ה-7 באוקטובר. בכתב התביעה נטען כי מדובר ב"עלילות כזב".

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התביעה הוגשה נגד עיתוני "הארץ" ו"ידיעות אחרונות", וכן נגד חדשות 12 ואתר ynet. רשימת הנתבעים כללה גם את העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל, שפרסמו את התחקיר המקורי ב"הארץ" על השיחה של מוחמד בן זאיד לנתניהו, וכן נגד ארבעה עיתונאים נוספים: אורי משגב, נדב איל, ברק רביד, ואטילה שומפלבי. "האמירויות הכחישו את זה, המצרים הכחישו את זה - זה שקר מוחלט" נטען בהודעת הליכוד. "לא במקרה השקרים האלה מופצים עכשיו ערב בחירות על ידי יריבים פוליטים וגורמים עוינים זרים. הם רוצים להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו, ולהמליך ממשלת שמאל-מפלגות ערביות של גדי איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן ובנט שתקים מדינה פלסטינית".

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בכתב התביעה צוין כי "יובהר ויצוין באותיות קידוש לבנה, לא התקיימה פגישה ו\או שיחה כלשהי בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות ולא התקיימה פגישה ו\או שיחה בין ראש הממשלה לבין שר המודיעין המצרי עבאס כמאל במועדים הנטענים ובכל התקופה שבין כל חודש ספטמבר 2023 לבין ה-7 באוקטובר 2023, מה ששומטר את הקרקע לחלוטין מהפרסומים הכוזבים הנ"ל".

"מדובר בהמצאה מוחלטת שנועדה לפגוע אנושות בביטחון המדינה ובראש הממשלה, תוך הפרה בוטה של כל כללי האתיקה העיתונאית ובידיעה מלאה כי הדברים אינם אמת" נטען. "מדובר במעשה של נוכלות ברמה הלאומית במסווה של 'עבודה עיתונאית', המהווה שיא חדש ומסוכן של זיהם השיח הדמוקרטי הציבור בישראל. בחירתם של הנתבעים להפיץ טענות שקריות אלו בעיתומה של תקופת בחירות, נועדה אף בכדי להפעיל השפעה פסולה ולא חוקית על תוצאות הבחירות בישראל".

"השקרים שפורסמו על ידי הנתבעים נעשו בכוונת מכוון מתוך מטרה מובהקת לפגוע בתובע, וכן על מנת להשיג עבורם רווח אישי, מסחרי, פוליטי ותדמיתי מובהק באמצעות פרסום לשון הרע זדוני, שקרי והרסני" סיכמו. "במעשיהם אלה פגעו הנתבעים פגיעה אנושה בטוהר הבחירות והם מזהמים את ההליך הדמוקרטי, תוך ניצול ציני ומניפולטיבי של האסון הלאומי באמצעות שימוש בכזבים מוחלטים, החורגים באופן קיצוני מגבולות חפוש העיתונות, הביטוי והביקורת הציבורית הלגיטימיים".