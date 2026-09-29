טראמפ טוען: "העניין הזה עם איראן יסתיים בקרוב מאד"

בזמן שבישראל נשמעים איומים לגבי מתקפה אפשרית לפני הבחירות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שלישי) למלחמה מול איראן - והביע אופטימיות כי היא מתקרבת לסיומה. בדברים שאמר באירוע להשקת אתר חדש לממשל האמריקני, טראמפ חזר על התחייבותו לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני - וטען כי מחירי הנפט ירדו בתקופה הקרובה.

"העניין הזה עם איראן הולך להסתיים בקרוב מאד. הם נכשלים, והם בקריסה מוחלטת" אמר טראמפ. "לא יהיה להם נשק גרעיני, ומחירי הנפט הולכים לרדת בקרוב. הם ירדו חזרה למחיר שבו הם היו לפני שהייתי צריך לעשות את הגיחה הקטנה הזו לרפובליקה האיסלאמית של איראן".

כשנשאל על הישגי המלחמה באיראן, טראמפ טען כי "משמעות המהלך תתברר רק בפרספקטיבה היסטורית. לדבריו, "אני חושב שבשנים הבאות יכתבו ספרים שיספרו את ההיסטוריה של המדינה שלנו, והם יגידו שזה היה אחד הדברים החשובים ביותר שעשינו".