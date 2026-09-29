החורף מגיע בגדול: רוחות, גשם ורעמים. תחזית מזג אוויר

גשם ( שאטרסטוק )

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה סתיווי. תחול יריגה נוספת בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים.

יום רביעי: מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. יום חמישי: מעונן חלקית.יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

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יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ושם גם יתכנו סופות רעמים יחידות. בדרום הנגב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה קלה בטמפרטורות.

יום שבת: מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות