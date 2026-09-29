קלוד מככבת, אנתרופיק מפסידה 42 מיליארד דולר: האם תשרוד

קלוד הפכה לשם מוכר אצל עובדים, מפתחים וחברות. לפי Reuters, ההכנסות של אנתרופיק הגיעו ב 2025 לכמעט 4.6 מיליארד דולר, פי 12 משנה קודמת. על הנייר, כל חברה הייתה חותמת על קצב דומה.

אבל מאחורי המספרים עומד נתון חריג. אנתרופיק רשמה הפסד נקי של כמעט 42 מיליארד דולר בשנה. לפי הדיווח, כ 34 מיליארד דולר מההפסד הגיעו מהוצאה חשבונאית שקשורה למכשירי מימון הניתנים להמרה למניות. גם בניכוי הסעיף החריג, ההפסד התפעולי הגיע ל 8.06 מיליארד דולר, לעומת 2.98 מיליארד דולר ב 2024.

המבחן שמעבר לרעש

אנתרופיק כבר הגישה לרשות ניירות הערך בארצות הברית טיוטת S 1 חסויה לקראת הנפקה אפשרית. לפי הדיווח, ההנפקה מכוונת לשווי שעובר את רף 2 טריליון הדולר. במאי האחרון החברה גייסה 65 מיליארד דולר לפי שווי של 965 מיליארד דולר.

המשקיעים לא מסתכלים כאן על רווח נוכחי. הם מסתכלים על צמיחה עתידית ועל מקום במרוץ הבינה. אבל קצב הצמיחה של אנתרופיק עולה כסף אדיר. החברה הוציאה 7.33 מיליארד דולר על מחשוב ותשתיות, יותר מחצי מההוצאות התפעוליות שלה.

המספר שמכביד על קלוד

מעבר להוצאה השנתית, אנתרופיק לקחה על עצמה התחייבויות עתידיות של 518 מיליארד דולר לשירותי ענן, מחשוב ותשתיות. כדי להצדיק סכומי עתק, קלוד צריכה להפוך מכלי פופולרי למנוע הכנסות יציב, שמכניס כסף לאורך זמן ולא נשען על התלהבות רגעית.

יש גם נקודת לחץ עסקית. כמעט רבע מההכנסות של אנתרופיק הגיע משני לקוחות בלבד. לפי הדיווח, חלק מהלקוחות הגדולים לא חתומים על חוזים ארוכי טווח. המשמעות ברורה: הצמיחה מהירה, אבל בסיס ההכנסות עדיין רגיש.