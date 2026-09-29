עמית סגל בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית: "נתניהו ניצח"

עמית סגל ( לירון מולדובן / פלאש90 )

האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אינדיקציות למתקפה איראנית צפויה לפני הבחירות הצליחה לעורר סערה במערכת הפוליטית, והציבה את הנושא הביטחוני במרכז הדיון הציבורי.

בעקבות ההתפתחויות והעיסוק הנרחב באזהרה, מציע הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתוח חד לגבי ניהול סדר היום במערכת הבחירות. בפוסט שפרסם התייחס סגל לכללי המשחק הפוליטיים וכתב: "כלל מספר 1: בחירות הן קרב על סדר היום. נתניהו רוצה ביטחוני – האופוזיציה רוצה חרדים".

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"האופוזיציה בלעה את הפיתיון"

לדברי סגל, עצם העיסוק המאסיבי באזהרות הביטחוניות השירות את מטרתו של ראש הממשלה והסיט את האש מנושא הגיוס. "נתניהו דיבר על סכנות ביטחוניות, האופוזיציה בלעה את הפיתיון, וכעת כל היום יתנהל בסימן ההתרעות – כן או לא – ופגישת נתניהו-לפיד", הסביר.

את ניתוחו סיכם סגל בקביעה חד-משמעית לגבי תוצאות המאבק הפוליטי היומי: "בקיצור, את היום הזה נתניהו לקח".