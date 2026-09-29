העיתונאי שעבר מהשמאל לימין נחשף: "הבנתי שזו לא הדרך"

העיתונאי ובכיר עיתון "הארץ" לשעבר, בני ציפר, מתבטא בחריפות נגד השמאל הישראלי ומאשים אותו בניסיון ממושך להרחיק את הציבור מהמסורת ומהזהות היהודית.

במהלך השתתפותו בתוכנית הערב בהגשת דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', התייחס ציפר לתהליכים העמוקים שעוברת החברה הישראלית בשנים האחרונות ולפער התפיסתי, לטענתו, של המחנה השמאלי. "הם חיים עוד בעולם של פעם, הם לא מבינים שהדבר הזה פשט את הרגל ושהדמוגרפיה השתנתה", טען.

"העם מבין שזו לא הדרך"

בדבריו עמד ציפר על מה שהוא מזהה כחזרה של הציבור הרחב אל שורשיו. "יש לנו פה עם שחזר להיות בעצם עם ישראל", אמר. "השמאל הינדס אותו במשך כמה עשרות שנים לא לאהוב את הדת ולזלזל בכל מיני דברים".

לדברי ציפר, הניסיון הזה נכשל בסופו של דבר מול הבריאות הטבעית של הציבור: "העם הזה, הבריא בנפשו וברוחו, הבין שזו לא הדרך – ועכשיו הוא חזר להיות מה שהוא".