אזהרה לצרכנים: ריקול לגרעיני החמניות הפופולרים

( שאטרסטוק / Art_rich )

חברת "דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ" הוציאה הודעת קריאה להחזרת מוצר (ריקול) עבור גרעיני חמנייה קלויים המשווקים תחת המותג "ששון הקולה", לאחר שנמצא כשל בסימון האריזה.

הביקורת על המוצר החלה בעקבות תלונת צרכן, שהובילה לבדיקה מטעם שירות המזון. מהממצאים עולה כי על אף שהמוצר מוגדר ונמכר כגרעינים קלויים ללא מלח, בפועל הוא מכיל נתרן בניגוד למוצהר על גבי האריזה.