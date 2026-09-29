אזהרה לצרכנים: ריקול לגרעיני החמניות הפופולרים

חברת "דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ" הוציאה הודעת קריאה להחזרת מוצר (ריקול) עבור גרעיני חמנייה קלויים המשווקים תחת המותג "ששון הקולה", לאחר שנמצא כשל בסימון האריזה.
הביקורת על המוצר החלה בעקבות תלונת צרכן, שהובילה לבדיקה מטעם שירות המזון. מהממצאים עולה כי על אף שהמוצר מוגדר ונמכר כגרעינים קלויים ללא מלח, בפועל הוא מכיל נתרן בניגוד למוצהר על גבי האריזה.
פרטי המוצר החשוד:
- שם המוצר: גרעיני חמנייה קלויים ללא מלח
- מותג: ששון הקולה
- תכולה: 150 גרם
- תאריכי תפוגה: 26.01.2027, 12.08.2027, 27.08.2027
- ברקוד: 7290019297642
ציבור הצרכנים שברשותו המוצר מתבקש שלא לצרוך אותו. בחברה מדגישים כי ההנחיה קריטית במיוחד עבור צרכנים הנדרשים להגביל את צריכת הנתרן או להקפיד על תזונה דלת נתרן מסיבות רפואיות.
החברה פועלת לאיסוף האריזות והורדתן מדרכי השיווק בתיאום מלא עם שירות המזון במחוז מרכז. לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד החברה בטלפון: 052-3112488.