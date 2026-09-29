נתניהו התקפל: רה"מ ייפגש הלילה עם לפיד

לפיד ונתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לדרישתו לתאם עדכון ביטחוני דחוף, כעת (שלישי) ראש האופוזיציה הציג דרישה חדשה - כשביקש לקיים פגישה מרובעת עם נתניהו וכן עם ראש השב"כ דוד זיני ויו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג.

"ברגע שראש הממשלה במדינה דמוקרטית אומר בפומבי שיש איום שעלול לשבש את הבחירות, כל הגורמים המעורבים צריכים לקבל עדכון מלא אם יש בעיה, ומה הצעדים שננקטים כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתקיים במלואו" אמר לפיד. זמן קצר לאחר מכן, נמסר כי לשכת ראש הממשלה פנתה ללשכת ראש האופוזיציה, כשלפיד הוזמן לעדכון ביטחוני שיתקיים הלילה בשעה 23:30. עוד לפני כן, נתניהו יכנס דיון ביטחוני להערכת מצב.

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כאמור, לפיד פנה מוקדם יותר היום ללשכת ראש הממשלה בדרישה לתאם עדכון ביטחוני דחוף, זאת זאת לאור דבריו של נתניהו היום במהלך ביקורו בבסיס חיל האוויר תל נוף, בהם הזהיר מהאפשרות של מתקפת אויב על ישראל לקראת הבחירות. בפנייה נאמר כי לפיד "מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות".

זמן קצר לאחר מכן, בלשכת ראש הממשלה אמרו כי נתניהו מסרב להיפגש עם לפיד. "ראש הממשלה נתניהו מקיים באופן שוטף פגישות עדכון ביטחוניות עם ראש האופוזיציה לפיד, והאחרונה התקיימה ביניהם לפני שבועיים ב-14 בספטמבר" נטען. "ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות".

כאמור, במהלך ביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, נתניהו הזהיר כי "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות דבריו, יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט אמר כי "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של ראש האופוזיציה יאיר לפיד. את, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות".