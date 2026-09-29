ביטוח לאומי בבשורה משמחת: אלפי שקלים ישר לחשבון

( שאטרסטוק )

עם תום תקופת החגים והשינויים שליוו את תאריכי הפקדת הכספים בחודש החולף, ביטוח לאומי חוזר ללוח הזמנים הסדיר. בחודש אוקטובר הקרוב יועברו התשלומים השונים לזכאים במועדיהם הקבועים.

אמצע החודש: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וקצבת ילדים גל התשלומים הראשון יחל ביום שני, 12 באוקטובר, אז יופקדו בחשבונות הבנק דמי האבטלה ותשלומי הבטחת ההכנסה. בהמשך החודש, ביום שלישי, 20 באוקטובר, ישולמו קצבאות הילדים (כשסכום הבסיס עבור ילד ראשון עומד השנה על כ-169 שקלים). סוף החודש: הקצבאות ארוכות הטווח המועד המרכזי של החודש נקבע ליום רביעי, 28 באוקטובר. ביום זה יועברו הקצבאות ארוכות הטווח, ובהן: נכות כללית, אזרח ותיק, שאירים, ילד נכה וסיעוד. כחלק מעדכוני הסכומים לשנת 2026, קצבת נכות כללית מלאה ליחיד עומדת על 4,711 שקלים, בעוד קצבת אזרח ותיק בסיסית ליחיד עומדת על 1,838 שקלים (ועשויה להגיע עד כ-2,757 שקלים עם תוספת ותק מרבית).

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תאריכים חשובים למעסיקים ועצמאים

מלבד מועדי קבלת הכספים, במוסד לביטוח לאומי מזכירים כי יום חמישי, 15 באוקטובר, הוא המועד האחרון לדיווח ולתשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עבור מעסיקים, עצמאים ומי שאינם עובדים (כולל התשלום הרבעוני).