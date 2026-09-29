איזנקוט מאיים בתביעה נגד נתניהו: "יש לך 4 שעות"

מתיחות גוברת במערכת הפוליטית: מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט שלחה מכתב התראה דחוף ליועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, בדרישה להסיר בתוך ארבע שעות בלבד סרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחשבונו ברשת X. הסרטון המדובר צולם בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כשברקע נראים מטוסי קרב.

במכתב, שהוגש באמצעות עורכי הדין אורי הברמן וגיא כהן, נטען כי הפרסום מפר את סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר על שימוש בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות. במפלגה מזהירים כי השימוש בבסיס הצבאי ובמטוסים אינו תפאורה אגבית, אלא חלק מרכזי מהמסר שנועד ליצור זיקה פוליטית בין נתניהו והליכוד לבין עוצמתו של צה"ל.

"חשש לנצול נכסי צה"ל ליתרון פוליטי"

במפלגת "ישר!" תקפו בחריפות את העובדה שהסרטון יצא 28 ימים בלבד לפני מועד הבחירות, וציינו כי השימוש באזהרות ביטחוניות בתוך סרטון תעמולה מעורר דאגה עמוקה.

"אם בידי ראש הממשלה מידע ביטחוני המחייב אזהרה לציבור – עליו למסור אותו באופן ממלכתי, אחראי ומדוד, ולא להפוך אותו לסרטון המופץ מחשבונו האישי כשברקע מטוסי קרב", מסרו במפלגה. עוד הוסיפו כי פרסום האזהרה בדרך זו עלול ליצור בהלה בציבור ולשוות רושם של ניצול חששות הציבור ונכסי צה"ל לצורך השגת רווח פוליטי.

במכתב ההתראה דורשת המפלגה את הסרת הסרטון מכלל החשבונות שבשליטת נתניהו והליכוד, ומבהירה כי אם הדבר לא יבוצע בפרק הזמן שנקצב, היא תשקול לפנות באופן מיידי ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית בבקשה להוצאת צו מניעה ולפסיקת הוצאות.