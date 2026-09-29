השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

השירות המטאורולוגי עדכן היום (שלישי) כי משעות הבוקר יורדים גשמים קלים באזור הגליל המערבי, אשר הצטברו לכמויות של כ-3 עד 5 מילימטרים.
בצד הגשם, נרשמת התקררות מורגשת: הטמפרטורות באזורים ההרריים נמוכות מהממוצע העונתי ויעמדו על 20 עד 22 מעלות בלבד, בליווי שמיים מעוננים ותחושה סתווית.
מה צפוי בהמשך השבוע?
על פי תחזית השירות המטאורולוגי, המגמה הסתווית תימשך גם בימים הקרובים. מחר צפויים להמשיך לרדת גשמים מקומיים, שבאופן מדורג עשויים להדרים לעיתים גם לאזור המרכז.
השיא צפוי להגיע בסוף השבוע: בימים שישי ושבת קיימת תחזית למערכת גשמים משמעותית יותר, שתתרכז בעיקר בחלקה הצפוני של הארץ.