השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

גשם ( ritasilence / שאטרסטוק )

השירות המטאורולוגי עדכן היום (שלישי) כי משעות הבוקר יורדים גשמים קלים באזור הגליל המערבי, אשר הצטברו לכמויות של כ-3 עד 5 מילימטרים.

בצד הגשם, נרשמת התקררות מורגשת: הטמפרטורות באזורים ההרריים נמוכות מהממוצע העונתי ויעמדו על 20 עד 22 מעלות בלבד, בליווי שמיים מעוננים ותחושה סתווית.

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