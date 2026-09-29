שולי רנד בגילוי נאות: "מדובר בבת שלי"

האמן והיוצר שולי רנד לא מסתיר את הגאווה האבהית: בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו שיתף רנד בבשורה על יציאתו לדרך של הסרט הקצר "סתיו", שבו מככבת בתו, אודליה רנד.

הסרט, בבימויה של כליל כובש, עתיד לעלות במסגרת פסטיבל סרטי נשים בירושלים. רנד בחר לברך את בתו בהומור ובחום המאפיינים אותו וכתב: "הנה זה קורה! הסרט 'סתיו' בכיכובה של החד פעמית המוכשרת אודליה רנד יוצא לדרך".