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שולי רנד בגילוי נאות: "מדובר בבת שלי"

הזמר והיוצר שיתף בסטורי פירגון חם לבתו, לרגל יציאת סרטה החדש "סתיו" במסגרת פסטיבל סרטי נשים בירושלים: "פצצת כישרון"

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(אילן בשור)

האמן והיוצר שולי רנד לא מסתיר את הגאווה האבהית: בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו שיתף רנד בבשורה על יציאתו לדרך של הסרט הקצר "סתיו", שבו מככבת בתו, אודליה רנד.

הסרט, בבימויה של כליל כובש, עתיד לעלות במסגרת פסטיבל סרטי נשים בירושלים. רנד בחר לברך את בתו בהומור ובחום המאפיינים אותו וכתב: "הנה זה קורה! הסרט 'סתיו' בכיכובה של החד פעמית המוכשרת אודליה רנד יוצא לדרך".

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בהמשך הדברים הוסיף רנד בגילוי לב משעשע: "גילוי נאות, מדובר בביתי האהובה. גילוי נאות נוסף, אני אובייקטיבי לחלוטין – מדובר בפצצת כישרון!"

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