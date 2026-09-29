יומיים אחרי ביקור נתניהו: סגן נשיא האמירויות שוחח עם הבכיר הסעודי

שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמאן ( מחלקת המדינה של ארה"ב\ויקימדיה )

המתיחות במזרח התיכון: סגן נשיא איחוד האמירוית מנסור בן זאיד נפגש היום (שלישי) עם שר ההגנה של סעודיה חאלד בן סלמאן - כך דווח בסוכנות הידיעות האמירתית WAM. לפי הדיווח, השניים דנו על "המאמצים לקידום היחסים בין המדינות, והאפשרות לחזק אותם בתחומים שונים שישרתו את סעודיה ואת איחוד האמירויות". עוד נאמר כי בן זאיד עמד בראש משלחת מאיחוד האמירויות שכללה גם את מזכיר המועצה לביטחון לאומי עלי בן-חמאד א-שאמסי ומספר בכירים ביטחוניים נוספים.

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הפגישה בין הבכירים בסעודיה ואיחוד האמירויות מגיעה על רקע המתיחות הנרחבת והמלחמה בין סעודיה לחות'ים בתימן, וכן מתקיימת יומיים בלבד אחרי הביקור הסודי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות, שם נפגש עם הנשיא מוחמד בן זאיד.

בלשכת ראש הממשלה טענו כי "הביקור עסק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, והשתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני". עם זאת, הודעת נתניהו מגיעה אחרי שדווח כי נתניהו ביקש מבן זאיד להכחיש את הדיווחים על כך שהתריע בפניו מפני מתקפה של חמאס לפני ה-7 באוקטובר.