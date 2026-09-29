לפיד דרש לתאם פגישה דחופה - נתניהו סירב

נתניהו ולפיד. ארכיון ( חיים צח, לע"מ )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (שלישי) ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לתיאום עדכון ביטחוני דחוף. זאת לאור דבריו של נתניהו היום במהלך ביקורו בבסיס חיל האוויר תל נוף, בהם הזהיר מהאפשרות של מתקפת אויב על ישראל לקראת הבחירות.

בפנייה נאמר כי לפיד "מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות". זמן קצר לאחר מכן, בלשכת ראש הממשלה אמרו כי נתניהו מסרב להיפגש עם לפיד. "ראש הממשלה נתניהו מקיים באופן שוטף פגישות עדכון ביטחוניות עם ראש האופוזיציה לפיד, והאחרונה התקיימה ביניהם לפני שבועיים ב-14 בספטמבר" נטען. "ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות".

כאמור, במהלך ביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, נתניהו הזהיר כי "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות דבריו, יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט אמר כי "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של ראש האופוזיציה יאיר לפיד. את, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות".