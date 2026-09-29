כ"ץ מאיים: "גם ראשי חמאס בחו"ל על הכוונת"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שלישי) לחיסולו של מח"ט צפון הרצועה של חמאס, כשבדבריו שלח מסר לארגון הטרור והזהיר כי "גם ראשי החמאס בחו"ל על הכוונת".

"צה"ל חיסל הלילה את מח"ט צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס, כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו ולרסק את יכולותיו בדרך לפרוק אותו מנשקו - ולהיפרע מכל מי שנושא באחריות למעשי הרצח והזוועות שבוצעו בחג שמחת תורה לפני 3 שנים נגד נשים וילדים ישראלים רק בשל היותם יהודים" אמר כ"ץ.

לדבריו, "גם ראשי החמאס בחו"ל על הכוונת - אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח ה-7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה - אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם יישלחו למעמקי הגיהנום".