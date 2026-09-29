6 הרוגים בהתרסקות מטוס צבאי במזרח רוסיה

ארכיון ( צילום: שאטרסטוק )

אירוע קשה: מטוס צבאי התרסק היום (שלישי) סמוך לעיירה קרסנוירובו במחוז אמור שבדרום-מזרח רוסיה - כך דווח כעת בסוכנות הידיעות הרוסית "אינטרפקס". לפי הדיווח, 6 מתוך 7 הנוסעים במטוס נהרגו בהתרסקות, כשהניצול היחיד נפצע באורח בינוני. מחקירה ראשונית עולה כי המטוס המריא מבסיס "אוקראינקה", והתרסק דקות ספורות אחרי ההמראה. ככל הנראה, מיכלי הדלק של המטוס התלקחו בעת הפגיעה בקרקע, והובילו לפיצוץ - כשלאחר מכן הריסות המטוס עלו באש.

כוחות כיבוי וחילוץ שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי הלהבות, ולאחר מכן פינו את הפצוע לבית החולים. כמו כן, הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות ההתרסקות.